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Преступления Происшествия

Полицейские ведут проверку из-за нападения женщины с ножом на мужчину

СЫЗРАНЬ. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 27 мая, сызранские полицейские получили информацию о том, что около торгового центра на пр. 50 лет Октября женщина угрожает мужчине ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие на вызов полицейские опросили пострадавшего и очевидцев. Вскоре подозреваемую задержали у нее дома. Медосвидетельствование показало, что 33-летняя местная жительница была пьяна.

По версии правоохранителей, между ней и 51-летним мужчиной произошел конфликт из-за ее долговых обязательств. Момент, когда женщина нападала с ножом на оппонента, местные жители засняли на видео, а ролик выложили в соцсетях. На нем видно, что подозреваемая нанесла мужчине травмы. Во время инцидента ребенок женщины — мальчик 2019 года рождения находился в коляске рядом.

"Зачинщицу конфликта привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и по ст. 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Ребенок временно помещен в ГКУЗ СО "Дом ребенка", — рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства случившегося. По факту причинения травм ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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