В Самаре прошли итоговые публичные слушания по бюджету-2018

Во вторник, 28 мая, в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошли итоговые публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год.

В мероприятии приняли участие представители общественности, органов власти, эксперты по бюджету. Традиционно перед итоговыми слушаниями у 26 крупнейших главных распорядителей прошли детальные общественные обсуждения и консультации с общественными экспертами.

По информации министерства управления финансами региона, доходы областного бюджета в 2018 году составили 164,7 млрд руб., или 109% от плана. Это больше доходов 2017 года на 14,3 млрд руб.й, или почти на 10%.

Расходы бюджета составили 153,8 млрд руб., при этом программные расходы — 128,6 млрд руб., почти 87%. Наибольшая доля расходов в разрезе отраслей приходится на социальную политику (28,4%), образование (24,4%) и национальную экономику (17,6%), в разрезе министерств — на министерство образования и науки (22%), министерство социально-демографической и семейной политики (19,1%), министерство здравоохранения (15,7%) и министерство транспорта и автомобильных дорог (12,5%).

"В расходах областного бюджета традиционно велика доля расходов социального характера. В 2018 году они составили 92,3 млрд руб., увеличившись к 2017 году почти на 9%, или более чем на 7 млрд рублей. Все принятые социальные обязательства были обеспечены в полном объеме", — отметил замруководителя департамента организации бюджетного финансирования министерства управления финансами Самарской области Дмитрий Петров.

На оказание мер соцподдержки гражданам области в 2018 году направлено 22,8 млрд руб., порядка 15% всех расходов бюджета. Капитальные расходы региона составили в прошедшем году 18,3 млрд рублей. Наибольший их объем был направлен на развитие транспортной системы области, подготовку к проведению чемпионата мира по футболу, жилищное строительство, развитие физкультуры и спорта, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений.

Более 30 млрд руб. было направлено из областной бюджета муниципалитетам региона в форме межбюджетных трансфертов. Государственный долг области по итогам 2018 года сократился на 9,6 млрд руб. и составил 54,8 млрд рублей. Рекордного снижения долговых обязательств региона удалось достичь за счет досрочного погашения кредитов коммерческих банков прошлых лет, а также отказа от привлечения новых банковских кредитов.

Меры по эффективному управлению госдолгом также позволили сократить запланированные расходы на его обслуживание более чем на 800 млн рублей. По итогам прошедшего года расходы на обслуживание госдолга достигли минимального значения за последние четыре года.

В своем послании губернатор Дмитрий Азаров отметил, что именно благодаря грамотной финансовой политике у нас появились резервы для роста: "К региону совсем по-иному стали относиться в федеральном правительстве, поскольку опасений в предыдущий период в связи с финансовой политикой, которая проводилась регионом, было очень много".

В 2018 году международные рейтинговые агентства S& P Global Ratings и Moodyʼs Investors Service впервые за последние 5 лет улучшили прогнозы кредитных рейтингов Самарской области со "Стабильного" до "Позитивного", а российское рейтинговое агентство "АКРА" повысило кредитный рейтинг области на одну ступень и изменило прогноз на "Позитивный". Также в начале текущего года Moodyʼs Investors Service, учитывая положительную динамику развития региона за 2018 год, повысило уровень кредитного рейтинга области на одну ступень с прогнозом "Стабильный".

Выступившие на слушаниях общественные эксперты в своих докладах затронули вопросы повышения заработной платы в учреждениях социальной сферы, оптимизации системы обращения с твердыми коммунальными отходами, организации работы с безнадзорными животными, сохранности объектов культурного наследия и другие.

Как отметила заместитель директора Самарской региональной общественной организации "Историко-эко-культурная ассоциация "Поволжье" Валентина Пестрикова, представляющая также экспертный общественный совет при минфине региона: "Публичные слушания — уникальный механизм, в подобном развитом виде работающий только в нескольких субъектах, среди которых Самарская область была первой. Благодаря ему в регионе на протяжении более чем 10 лет возможен предметный и достаточно конструктивный диалог представителей общественности и органов власти".

Публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год продолжатся консультациями с интересующими общественность министерствами до 15 июля. На них представители общественности обсудят вновь возникшие и оставшиеся вопросы, не освещенные в ходе проведения первых двух этапов слушаний.

Следующие слушания по бюджету пройдут осенью и будут посвящены проекту областного бюджета на 2020–2022 годы.