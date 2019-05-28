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Общество

В парке Гагарина пройдет фестиваль "Рок в защиту животных"

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В следующую субботу, 8 июня, в парке Гагарина пройдет фестиваль "Рок в защиту животных". Он призван привлечь внимание к необходимости гуманного и ответственного обращения с "братьями нашими меньшими", популяризировать идеи стерилизации кошек и собак и помощи приютам.

На сцене выступят самарские рок-коллективы "Атма", KreekCity, VinnyGreat, "Третье измерение", "Смена сюжета", "Слон" и тольяттинская группа Black& White. Ветеринар развеет мифы о стерилизации, а психолог расскажет, откуда берется жестокость по отношению к животным и как с ней бороться.

На фестивале можно будет передать корм и гостинцы для подопечных самарского приюта "Зооспасение". Фестиваль проходит при поддержке благотворительного фонда "Доброе сердце мира".

Начало концерта в 15:00.

Напомним, прошлой осенью Самара присоединилась к числу городов, принимающих участие во Всероссийском фестивале "Рок в защиту животных". Сегодня география фестиваля насчитывает более 80 городов России и СНГ.



 

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