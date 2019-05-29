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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

"Кошелев-проект" держит минимальную цену на жилье в строящемся жилом комплексе в России

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты портала о недвижимости ЦИАН изучили ценовые предложения на строящееся жилье по всей России — от Калининграда до Владивостока — и составили свой рейтинг жилых комплексов с минимальной ценой за предложение на рынке.

Так, студия площадью 22,5 кв. м в масштабном ЖК эконом-класса в Красноглинском районе Самары обойдется в 978 тыс. рублей.

На сегодняшний день в микрорайоне проживают свыше 80 тысяч человек, большая часть из которых — молодые семьи. Для жильцов создана вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, поликлиника, отделение почты, МФЦ, банковские учреждения, магазины. Развитое транспортное сообщение позволяет добраться до любой точки Самары.

Новоселам предлагаются программы рассрочки и низкие ставки по кредитам. Последние дома в этом малоэтажном комплексе будут сданы в 2021 году.

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