СМИ: АвтоВАЗ выпустит грузовой фургон на базе Lada Granta FL

В Сети опубликованы фотографии официальной рекламной брошюры будущей модели компании АвтоВАЗ. Судя по изображениям, речь идет о специальной модификации "Гранты" под названием "Грузовой фургон", созданной на базе рестайлинговой модели FL, пишет daily-motor.ru.

Автомобиль представляет собой двухдверную машину с кузовом объемом 6,4 кубометра и специальной надстройкой, которая позволит перевозить в верхней части легкового грузовика длинномерные вещи.

Для такого автомобиля АвтоВАЗ предложит две версии двигателей — 8- и 16-клапанные 1,6-литровые агрегаты с отдачей в 87 и 106 лошадиных сил соответственно. Связку им составит исключительно 5-ступенчатая МКПП.

Других подробностей относительно данной модели пока нет. Ожидается, что часть из них станет известна уже в этом году. Предварительная дата старта производства грузового фургона — конец 2019 — начало 2020 года.