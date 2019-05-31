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Автопром Машиностроение

СМИ: АвтоВАЗ выпустит грузовой фургон на базе Lada Granta FL

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Сети опубликованы фотографии официальной рекламной брошюры будущей модели компании АвтоВАЗ. Судя по изображениям, речь идет о специальной модификации "Гранты" под названием "Грузовой фургон", созданной на базе рестайлинговой модели FL, пишет daily-motor.ru.

Автомобиль представляет собой двухдверную машину с кузовом объемом 6,4 кубометра и специальной надстройкой, которая позволит перевозить в верхней части легкового грузовика длинномерные вещи.

Для такого автомобиля АвтоВАЗ предложит две версии двигателей — 8- и 16-клапанные 1,6-литровые агрегаты с отдачей в 87 и 106 лошадиных сил соответственно. Связку им составит исключительно 5-ступенчатая МКПП.

Других подробностей относительно данной модели пока нет. Ожидается, что часть из них станет известна уже в этом году. Предварительная дата старта производства грузового фургона — конец 2019 — начало 2020 года.

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