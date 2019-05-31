16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти в День города водрузят крест и купол на храм в честь Святителя Алексия В облсуде рассматривается дело о закрытии секты "создателя всего сущего" В Самаре детей приглашают на крестный ход В ТРЦ "Гудок" открылся православный храм Жители района "Кошелев" готовятся к Пасхе

Религия Общество

В Тольятти в День города водрузят крест и купол на храм в честь Святителя Алексия

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати

В День города Тольятти, 2 июня, в 11:30 торжественно водрузят крест и купол на крещальный храм в честь Святителя Алексия (ул. Юбилейная, 4а).

Фото: Поволжский православный институт им. Святителя Алексия, митрополита Московского

В Тольятти помнят и почитают Святителя Алексия. В городе есть Поволжский православный институт им. Святителя Алексия, митрополита Московского. Это уникальное учебное заведение. Здесь сочетаются образование и вера. Это третий вуз такого рода в России. А прекрасный архитектурный ансамбль, выдержанный в традициях древнерусского зодчества, стал украшением города.

Имя Святителя Алексия носит и Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин - среднее учебное заведение профессионального образования с компонентом православного воспитания, который носит государственный статус. Подобных учебных заведений в России нет.

Гид потребителя

Фото на сайте

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Крестный ход 17 июля

Крестный ход 17 июля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2