В Тольятти в День города водрузят крест и купол на храм в честь Святителя Алексия

В День города Тольятти, 2 июня, в 11:30 торжественно водрузят крест и купол на крещальный храм в честь Святителя Алексия (ул. Юбилейная, 4а).

В Тольятти помнят и почитают Святителя Алексия. В городе есть Поволжский православный институт им. Святителя Алексия, митрополита Московского. Это уникальное учебное заведение. Здесь сочетаются образование и вера. Это третий вуз такого рода в России. А прекрасный архитектурный ансамбль, выдержанный в традициях древнерусского зодчества, стал украшением города.

Имя Святителя Алексия носит и Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин - среднее учебное заведение профессионального образования с компонентом православного воспитания, который носит государственный статус. Подобных учебных заведений в России нет.