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Баскетбол Спорт

Форвард БК "Самара" Данила Чикарев сыграет за сборную России на Кубке мира

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 июня, в Улан-Баторе, столице Монголии, стартует Кубок мира U18 по баскетболу 3×3. По итогам отбора в состав сборной России были включены форвард БК "Самара" Данила Чикарев, а так же Александр Черевко ("Зенит-Купчинский Олимп"), Владимир Соловьев "Зенит-ДЮБЛ") и Юрий Ярмухаметов (в прошедшем сезоне он выступал в чемпионате России по баскетболу 3×3).

Данила Чикарев, форвард БК "Самара": "Очень рад попасть в сборную — это для меня большой опыт. На сборах мы провели хорошую подготовку, поработали и над "физикой", и над тактикой, у нас грамотные тренеры и врачи, которые дали нам много нового. Надеюсь мы выиграем Кубок и не подведем Россию! Будем биться до последнего".

На предварительном этапе сборная России сыграет с командами Украины, Казахстана (3 июня), Туркменистана и Доминиканы (5 июня). Всего за титул поборются 20 сборных. Турнир продлится до 7 июня.

Данила Чикарев — один из лидеров молодежной команды БК "Самара", с которой он завоевал бронзовые медали Единой молодежной лиги ВТБ. Кроме того, в прошедшем сезоне он дебютировал и в главной команде клуба в Суперлиге. Также Чикарев является кандидатом в сборную России U18 по "классическому" баскетболу.

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