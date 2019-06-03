Lada Vesta поступила на работу в словацкую полицию

На службу в муниципальную полицию маленького города Гуменне, находящегося на востоке Словакии, поступил новый автомобиль - российский универсал Lada Vesta SW Cross.

Автомобиль был приобретен на средства, выделенные из казны города в одном из ближайших дилерских центров марки Lada, пишет pnzdrive.ru.

До недавнего времени в автопарке полицейских из Гуменне, занимающихся в основном патрулированием улиц для обеспечением общественного порядка, были представлены исключительно KIA Ceed с восьмилетним стажем эксплуатации и шестилетняя Skoda Fabia. Эти иномарки проехали уже немало километров и изрядно устарели, чтобы преследовать нарушителей правопорядка. Выбор пал на новинку из России - Lada Vesta SW Cross. Местным полицейским понравились большой дорожный просвет, просторный салон и приемлемая стоимость этой модели.

Стоит напомнить, что до конца нынешнего года АвтоВАЗ собирается остановить поставки своих транспортных средств в европейские страны из-за жестких экологических нормативов.