16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Lada Vesta поступила на работу в словацкую полицию СМИ: АвтоВАЗ выпустит грузовой фургон на базе Lada Granta FL "Самара-Экспорт" оштрафовали на 224 тыс. руб. за незаконное использование бренда "Lada" АвтоВАЗ отзывает Lada X-Ray Cross из-за технической неисправности АвтоВАЗ отзывает 33 тысячи Lada Largus

Автопром Машиностроение

Lada Vesta поступила на работу в словацкую полицию

БРАТИСЛАВА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 70
Версия для печати

На службу в муниципальную полицию маленького города Гуменне, находящегося на востоке Словакии, поступил новый автомобиль - российский универсал Lada Vesta SW Cross.

Автомобиль был приобретен на средства, выделенные из казны города в одном из ближайших дилерских центров марки Lada, пишет pnzdrive.ru.

До недавнего времени в автопарке полицейских из Гуменне, занимающихся в основном патрулированием улиц для обеспечением общественного порядка, были представлены исключительно KIA Ceed с восьмилетним стажем эксплуатации и шестилетняя Skoda Fabia. Эти иномарки проехали уже немало километров и изрядно устарели, чтобы преследовать нарушителей правопорядка. Выбор пал на новинку из России - Lada Vesta SW Cross. Местным полицейским понравились большой дорожный просвет, просторный салон и приемлемая стоимость этой модели.

Стоит напомнить, что до конца нынешнего года АвтоВАЗ собирается остановить поставки своих транспортных средств в европейские страны из-за жестких экологических нормативов.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30