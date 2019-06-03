АвтоВАЗ начинает продажи Lada Granta Cross

С 12 июня в России стартуют продажи универсала Lada Granta Cross,сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Дорожный просвет автомобиля составляет рекордные для этого семейства 198 мм (при снаряженной массе автомобиля). На кузове смонтирован защитный обвес из прочного пластика. Шины увеличенной размерности (195/55R15) вместе с легкосплавными дисками оригинального дизайна добавляют облику брутальности и уверенности. В интерьере используется контрастный дизайн: здесь предусмотрены цветные (серые или оранжевые) вставки на сиденьях и обивках дверей.

Lada Granta Cross — автомобиль, ориентированный на активный образ жизни и туризм, поэтому для него специально создано шесть оригинальных комплектаций с богатым набором оборудования. Так, в стартовой версии Lada Granta Cross оснащается климатической системой, которая автоматически поддерживает комфортную атмосферу в салоне. Кроме того, во всех Lada Granta Cross присутствует полный пакет шумоизоляции, включая мягкие подкрылки в арках колес из специального материала, который не впитывает влагу и эффективно гасит "пескоструй" и удары гравия.

Стоимость базовой комплектации Classic начинается с отметки 554,9 тыс. рублей. Такой автомобиль оборудован 1,6-литровым двигателем мощностью 87 л. с. и механической коробкой переключения передач. Помимо климатической системы, в состав оснащения входит атермальная тонировка стекол, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя, аудиоподготовка.

Lada Granta Cross в комплектации Comfort предлагает выбор из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач. Автомобиль с силовым агрегатом 1.6 л 87лс и МКПП стоит от 577,9 тыс. руб., версия со 106-сильным мотором и МКПП оценена в 592,9 тыс. руб., а стоимость Lada Granta Cross с двигателем 106 л. с. и АМТ стартует от 617,9 тыс. рублей. Комплектация Comfort включает такое оборудование как обогрев передних сидений, аудиосистема с четырьмя динамиками, подушка безопасности переднего пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителем усилия, складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и штатной сигнализацией.

Lada Granta Cross в максимально оснащенной комплектации Luxe можно приобрести по цене от 618,9 тыч. руб. (двигатель 106 л.с МКПП) или от 643,9 тыс. руб. (двигатель 106 л. с. АМТ). В список стандартного оборудования входят противотуманные фары, обогрев ветрового стекла, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, парктроник, датчики дождя и света, задние электростеклоподъемники.