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Общество

В Сызрани вновь выловлена рыба с пятнами

СЫЗРАНЬ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В воскресенье, 2 июня, рыбак из Сызрани поймал необычного окуня. Вся рыбина была покрыта мелкими черными "веснушками", пишет ktv-ray.ru.

"Я на этой неделе нескольких выловил из Волги, аж в руки брать страшно, черные почти от точек", — прокомментировал пост с фотографией в соцсетях один из рыбаков.

Пятнистость рыбы может быть признаком опасного заболевания — черно-пятнистой болезни рыб, возбудителем которой являются личинки червя-паразита Postodiplostomum cuticola. Рыбу, в принципе, есть можно — но только после очень тщательной обработки. Варить рыбу нужно не менее 25 минут, а перед солением три дня морозить ее. С этим мнением согласна часть комментаторов — но другая им противоречит: "Да не надо ничего обрабатывать, хоть сырыми. эти черные точки для человека не опасны". 

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