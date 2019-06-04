В Сызрани вновь выловлена рыба с пятнами

В воскресенье, 2 июня, рыбак из Сызрани поймал необычного окуня. Вся рыбина была покрыта мелкими черными "веснушками", пишет ktv-ray.ru.

"Я на этой неделе нескольких выловил из Волги, аж в руки брать страшно, черные почти от точек", — прокомментировал пост с фотографией в соцсетях один из рыбаков.

Пятнистость рыбы может быть признаком опасного заболевания — черно-пятнистой болезни рыб, возбудителем которой являются личинки червя-паразита Postodiplostomum cuticola. Рыбу, в принципе, есть можно — но только после очень тщательной обработки. Варить рыбу нужно не менее 25 минут, а перед солением три дня морозить ее. С этим мнением согласна часть комментаторов — но другая им противоречит: "Да не надо ничего обрабатывать, хоть сырыми. эти черные точки для человека не опасны".