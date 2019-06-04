Землю под "Клиникой сердца" могут выставить на торги

Если собственник кардиохирургического центра "Клиники сердца" - ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) - не достроит объект в течение трех лет, участок под ним выставят на публичные торги, сообщил и.о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании губдумы 4 июня.

Напомним, строительством "Клиники сердца" занималось СМТ. Однако оно было заморожено в высокой стадии готовности после возбуждения уголовных дел на главу компании Сергея Шатило. Кроме того, с ноября 2018 г. на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области находится дело о признании банкротом "Современные медицинские технологии".

На днях суд расторг инвестиционный меморандум, заключенный в январе 2014 г. с СМТ для строительства кардиохирургического центра. По словам Виктора Кудряшова, те моменты, которые были закреплены в этом документе, были невыгодны для региона. "Заявленное количество операций, потребность в них, которая зафиксирована в меморандуме, не была обоснована. Потребность в операциях есть, но с ней справляются силами нашего кардиоцентра, может быть, с направлением небольшого количества людей в другие регионы. Это не отменяет потребности создания дополнительных кадров, мощностей", - пояснил и.о. первого вице-губернатора.

Для выкупа здания "Клиники сердца", продолжает Кудряшов, нужно согласие собственника. Сегодня такого согласия нет, но министерство здравоохранения ведет переговоры по этому поводу.

Кроме того, истек договор аренды участка под центром. "По закону мы можем однократно продлить договор для завершения объекта, и если в течение трех лет собственник не завершит этот объект, мы будем иметь право продать участок с публичных торгов. Если правовая служба нас поддержит, мы реализуем эту схему", - заключил Виктор Кудряшов.