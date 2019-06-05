Путепровод на М-5 за 2 млрд руб. построит "Автодоринжиниринг"

Сызранское ООО "Автодоринжиниринг" стало победителем в конкурсе по строительству путепровода через железную дорогу на 960 км трассы М-5 "Урал" в Ставропольском районе, сообщается в результатах определения поставщика.
Напомним, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Финансирование разбито на 2019–2021 годы.
Общая протяженность участка строительства — 6,13 км, в том числе автомобильной дороги М-5 — 2,56 километра. Путепровод планируется сделать четырехполосным (по 3,75 м полоса) с разделительной полосой шириной 5 м и обочинами по 3,75 м (при прохождении трассы по Жигулевску ширина обочин составляет 2,5 м).
Конструкция путепровода предусмотрена с раздельными пролетными строениями под каждое направление движения. Также предусмотрено семь съездов с основной дороги, два примыкания к ним и столько же местных проездов.
Компания, кроме прочего, должна построить подземный пешеходный тоннель с павильонами и освещением и другие объекты инфраструктуры.
Конкуренцию ООО "Автодоринжиниринг" в конкурсе составило московское ПАО "Мостотрест". Первая компания снизила цену контракта до 2,011 млрд руб., чем и обеспечила себе победу.
Проект путепровода разрабатывало санкт-петербургское ООО "Институт "Проектмостореконструкция" еще в 2011-2013 году.
ООО "Автодоринжиниринг" зарегистрировано в Сызрани в 2013 году. Уставный капитал — 200 млн рублей. Чистая прибыль, по последним данным ИАС Seldon Basis, в 2017 году составила 146,2 млн, выручка — 4,6 млрд рублей. Владелец — ООО "Центроторг", которым в свою очередь владеют София Серпер и ОАО "Сызраньгрузавто". "Автодоринжиниринг" известен в качестве подрядчика реконструкции набережной в Самаре, а также ремонта дорог по всей Самарской области. Так, за 2018 год компания получила контрактов на 11 млрд рублей.