Путепровод на М-5 за 2 млрд руб. построит "Автодоринжиниринг"

Сызранское ООО "Автодоринжиниринг" стало победителем в конкурсе по строительству путепровода через железную дорогу на 960 км трассы М-5 "Урал" в Ставропольском районе, сообщается в результатах определения поставщика.

Напомним, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Финансирование разбито на 2019–2021 годы.

Общая протяженность участка строительства — 6,13 км, в том числе автомобильной дороги М-5 — 2,56 километра. Путепровод планируется сделать четырехполосным (по 3,75 м полоса) с разделительной полосой шириной 5 м и обочинами по 3,75 м (при прохождении трассы по Жигулевску ширина обочин составляет 2,5 м).

Конструкция путепровода предусмотрена с раздельными пролетными строениями под каждое направление движения. Также предусмотрено семь съездов с основной дороги, два примыкания к ним и столько же местных проездов.

Компания, кроме прочего, должна построить подземный пешеходный тоннель с павильонами и освещением и другие объекты инфраструктуры.

Конкуренцию ООО "Автодоринжиниринг" в конкурсе составило московское ПАО "Мостотрест". Первая компания снизила цену контракта до 2,011 млрд руб., чем и обеспечила себе победу.

Проект путепровода разрабатывало санкт-петербургское ООО "Институт "Проектмостореконструкция" еще в 2011-2013 году.