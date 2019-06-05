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Экология Общество

ГК "ЭкоВоз" стала народным эколидером

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, 5 июня, областное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования определило победителей ежегодного регионального конкурса "ЭкоЛидер". Компания "ЭкоВоз" стала дипломантом 1 степени и лидером народного голосования в номинации "Экологическая организация".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Компания, созданная 15 лет назад, сегодня является мощной коммерческой структурой. Ее профиль - сбор, переработка, утилизация отходов, лесовосстановление, благоустройство территорий городов Самарской области.

По словам Дениса Волкова, генерального директора ГК "ЭкоВоз", победа - это всегда стимул для достижения новых целей. "Во-первых, огромное спасибо всем жителям региона, голосовавшим за нашу организацию. Народное признание - это высшая награда и похвала для компании. И конечно, я считаю, что стать лучшими в таком серьезном конкурсе могут только компании, имеющие приличный стаж работы на рынке и эффективные результаты деятельности. Мы год за годом реализуем новые идеи, направленные на улучшение экологической обстановки в регионе и постоянно совершенствуемся - будь то переход на новые евроконтейнеры, мусоровозы, оснащение спутниковой системой всей техники. Мы одними из первых в России 10 лет назад запустили мусороперерабатывающий комплекс "Повтор". Теперь пришла очередь усовершенствовать систему сортировки и утилизации отходов. На очереди - строительство современных экотехнопарков, отвечающих всем требованиям нового законодательства, которые позволят максимально увеличить возврат вторичного сырья в оборот".

Но главное - специалисты ГК "ЭкоВоз" уделяют огромное внимание экопросвещению. На предприятии считают, что бизнес должен быть социально ответственным. Это, например, поддержка именными стипендиями лучших студентов-экологов ведущих вузов области. Проект "Школа - за раздельный сбор" - проект, включающий в себя теоретические и практические занятия, сбор вторсырья и батареек, - охватывает уже 90 школ Самары и Тольятти. А в дальнейшем планируется распространить "школьный" опыт, получивший одобрение губернатора Дмитрия Азарова, на всю область. Конкурс "Школьная экологическая мозаика" формирует у юных жителей Самарской области эмоционально-нравственное бережное отношение к окружающей среде, родному краю через творчество. А с 2018 года в детских дошкольных учреждениях запущены экозанятия "Экологическая азбука". И каждый новый год показывает, что жители региона все охотнее участвуют в экологических мероприятиях и проектах.

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