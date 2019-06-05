Олег Митяев: "У меня есть твердая уверенность, что "Грушинский фестиваль" состоится"

В среду, 5 июня, в Москве прошла пресс-конференция, посвященная организации и проведению на территории Самарской области фестиваля авторской песни им. В.Грушина.

Международный Грушинский фестиваль в этом году состоится в сорок шестой раз. Традиционно он будет проходить в Самарской области на Мастрюковских озерах с 4 по 7 июля.

"Сейчас ведется работа по подготовке фестиваля, его инфраструктуры, у нас нет сомнения, что все будет подготовлено вовремя, - рассказал заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. - Грушинский фестиваль - это один из брендов Самарской области, и от того, насколько гостеприимно мы примем участников фестиваля, насколько комфортные условия создадим, чтобы все смогли отдохнуть душой, зависит то, сколько человек к нам приедут снова в последующие годы".

В программе фестиваля - множество выступлений исполнителей со всей страны. Один участник играет от 15 до 20 минут. Концерты проходят до поздней ночи. Сцен много, поэтому все распределяются по обширной территории.

Эстрады фестиваля: "Главная", "Азия +", "Время Колокольчиков", "Гитара", "Грушинская академия", "Детская", "Зазеркалье", "Квартира", "Кольский бугорок", "Междуречье", "Пилигримы", "Победа", "Степной ветер" и "Чайхана". Многие остаются в палаточном лагере. Грушинский фестиваль по-прежнему остается местом встречи старых друзей.

"Все будет традиционно, кроме новых имен и новых песен, - заверил руководитель художественного совета фестиваля Олег Митяев. - А новые авторы - это и есть главное, ради чего Грушинский фестиваль задумывался. Кроме молодых авторов, приедут лауреаты фестиваля. Есть предложение сделать для них отдельную сцену. Думаю, она будет очень отличаться по качеству и станет очень популярной".

Рассматривается вопрос об увеличении площадок, чтобы жюри могло прослушать всех желающих. "В прошлом году площадки не справлялись с потоком. Конкурс интересный, многие хотят показать себя на этом фестивале, звание лауреата Грушинского фестиваля по-прежнему очень почетно, - пояснил руководитель дирекции фестиваля Андрей Колесников.

Помимо выступлений, гостей ожидают различные спортивные соревнования, футбол, детские конкурсы и мастер-классы. На территории будет работать тематический музей.