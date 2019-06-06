Комиссия ТОСЭР Тольятти одобрила заявки двух новых резидентов

На территории ТОСЭР Тольятти появятся производство трикотажных перчаток и спецодежды и отделение медицинской реабилитации, сообщает пресс-служба ТОСЭР.

ООО "ПОЛИКОМБ" планирует вложить в организацию производства трикотажных перчаток и спецодежды 25,7 млн руб. и создать 83 новых рабочих места, из них 31 в первый год.

ООО "НМТ" намерено создать в Тольятти отделение медицинской реабилитации "Второй шанс", которое будет оказывать услуги по медицинской реабилитации центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Планируемый объем инвестиций - 42,6 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 39 новых рабочих мест, из них 24 в первый год.