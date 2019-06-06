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Преступления Происшествия

Уголовное дело Реналя Мязитова может дойти до суда этим летом

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на завершающий этап выходит расследование уголовного дела экс-директора СОФЖИ Реналя Мязитова.

Напомним, его обвиняют в трех эпизодах преступной деятельности, которую полиция квалифицировала как мошенничество и злоупотребление полномочиями. Расследование ведет ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле решением Октябрьского районного суда Мязитову продлили срок содержания в СИЗО до 23 июля, это решение уже в мае устояло в апелляционной инстанции Самарского областного суда.

Собственный источник Волга Ньюс сообщил, что расследование может быть окончено уже в ближайшее время, и тогда, если прокуратура утвердит обвинительное заключение, то судебное разбирательство, вероятно, стартует этим летом.

В областную прокуратуру обвинительное заключение по делу Мязитова пока не поступало.

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