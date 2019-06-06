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Преступления Происшествия

Суд оставил Андрея Абриталина под домашним арестом до 8 августа

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 июня, Самарский районный суд Самары под председательством Николая Чернякова удовлетворил ходатайство следствия о продлении на два месяца домашнего ареста экс-руководителю Госжилинспекции (ГЖИ) Самарской области Андрею Абриталину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, Андрей Абриталин 2 февраля 2015 г. издал распоряжение о приеме на работу в качестве специалиста первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова, "заведомо зная, что последний на работу в ГЖИ не поступает".

Со 2 февраля 2015 г. Абриталин, как полагает следствие, ежемесячно поручал подчиненным вносить в табели учета рабочего времени и расчета зарплаты ложные сведения о работе Потапова. Таким образом, каждый месяц "обманутые и введенные в заблуждение" сотрудники финансового управления ГЖИ начисляли Владиславу Потапову зарплату. Размер ущерба от этой деятельности оценен в 2,49 млн рублей.

В итоге Абриталин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

11 октября Самарский районный суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей на месяц и 28 дней - до 8 декабря. Это постановление было обжаловано. И 21 ноября областной суд, рассмотрев жалобу, отправил Андрея Абриталина под домашний арест. Затем эту меру пресечения продлевали. В последний раз суд оставил его под домашним арестом до 8 июня. 6 июня экс-главе ГЖИ снова продлили домашний арест на два месяца - до 8 августа.

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