Х5 и "Открытие" договорились о сотрудничестве

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, и финансовая группа "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Документ подписали главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич и руководитель департамента по работе с клиентами банка "Открытие" Екатерина Чиркова.
Партнерство предоставляет возможность X5 Retail Group воспользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов группы "Открытие", такими как финансирование текущей деятельности, совершение операций с ценными бумагами, страхование и другими банковскими услугами.
Светлана Демяшкевич, главный финансовый директор Х5 Retail Group: "Мы видим большой потенциал в развитии отношений с группой "Открытие" по предоставлению полного спектра банковских продуктов. Особый интерес для нас представляет направление по привлечению финансирования, а также сотрудничество в части сделок на рынке облигаций. Усиление позиций такого значимого игрока на рынке положительно влияет на конкуренцию в банковском секторе, что отвечает в перспективе и интересам нашей компании".
Екатерина Чиркова, руководитель департамента по работе с клиентами банка "Открытие": "Х5 Retail Group является лидером на российском рынке розничной торговли. Банк "Открытие" одним из приоритетов развития своего бизнеса считает работу с крупными корпоративными клиентами, предоставление им комплексных услуг. Соглашение с Х5 Retail Group органично вписывается в стратегию нашей компании. Мы уверены в том, что наше сотрудничество окажется взаимовыгодным".
X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже - FIVE, рейтинг Fitch - BB+, рейтинг Moodyʼs - Bа1, рейтинг S& P - BB, рейтинг RAEX - ruAA) - ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток" и гипермаркетами под брендом "Карусель".
На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов "Пятерочка", 771 супермаркет "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель". Под управлением Компании находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.
За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). В 1 кв. 2019 г. выручка Компании составила 405 864 млн руб. (6 138 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 29 473 млн руб. (446 млн долл. США), а чистая прибыль составила 9 297 млн руб. (141 млн долл. США).
Акционерами X5 являются: "CTF Holdings S.A." - 47,86%, "Intertrust Trustees Ltd" ("Axon Trust") - 11,43%, директора X5 - 0,07%, казначейские акции - 0,02%, акции в свободном обращении - 40,62%.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидерские позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобств, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.