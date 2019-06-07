Х5 и "Открытие" договорились о сотрудничестве

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, и финансовая группа "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Документ подписали главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич и руководитель департамента по работе с клиентами банка "Открытие" Екатерина Чиркова.

Партнерство предоставляет возможность X5 Retail Group воспользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов группы "Открытие", такими как финансирование текущей деятельности, совершение операций с ценными бумагами, страхование и другими банковскими услугами.

Светлана Демяшкевич, главный финансовый директор Х5 Retail Group: "Мы видим большой потенциал в развитии отношений с группой "Открытие" по предоставлению полного спектра банковских продуктов. Особый интерес для нас представляет направление по привлечению финансирования, а также сотрудничество в части сделок на рынке облигаций. Усиление позиций такого значимого игрока на рынке положительно влияет на конкуренцию в банковском секторе, что отвечает в перспективе и интересам нашей компании".

Екатерина Чиркова, руководитель департамента по работе с клиентами банка "Открытие": "Х5 Retail Group является лидером на российском рынке розничной торговли. Банк "Открытие" одним из приоритетов развития своего бизнеса считает работу с крупными корпоративными клиентами, предоставление им комплексных услуг. Соглашение с Х5 Retail Group органично вписывается в стратегию нашей компании. Мы уверены в том, что наше сотрудничество окажется взаимовыгодным".