Банк "Открытие" договорился о поставке банкнот с Банком Харбина

Входящий в топ-10 крупнейших банков России и системообразующих кредитных организаций ЦБ РФ, банк "Открытие" подписал Генеральное соглашение с Банком Харбина о трансграничной поставке банкнот. Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Развитие отношений с Китаем - одна из важных задач российских компаний и банков. Банк Харбина также активно сотрудничает с российскими финансовыми институтами. Одним из его стратегических партнеров является банк "Открытие". На сей раз кредитные организации договорились о том, что банк "Открытие" будет напрямую получать из Китая банкноты - юани, а Банк Харбина - российские рубли. Это соглашение увеличит объемы межбанковских сделок и укрепит партнерские отношения одного из крупнейших банков России с одним из самых динамично развивающихся коммерческих банков Китая.