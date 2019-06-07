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Банк "Открытие" договорился о поставке банкнот с Банком Харбина

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Входящий в топ-10 крупнейших банков России и системообразующих кредитных организаций ЦБ РФ, банк "Открытие" подписал Генеральное соглашение с Банком Харбина о трансграничной поставке банкнот. Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Развитие отношений с Китаем - одна из важных задач российских компаний и банков. Банк Харбина также активно сотрудничает с российскими финансовыми институтами. Одним из его стратегических партнеров является банк "Открытие". На сей раз кредитные организации договорились о том, что банк "Открытие" будет напрямую получать из Китая банкноты - юани, а Банк Харбина - российские рубли. Это соглашение увеличит объемы межбанковских сделок и укрепит партнерские отношения одного из крупнейших банков России с одним из самых динамично развивающихся коммерческих банков Китая.

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