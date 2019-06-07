РСХБ развивает сотрудничество с финтех-компаниями Фонда "Сколково"

АО "Россельхозбанк" и APIBank (ООО "Цифровые банковские платформы") заключили Меморандум о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Подписи под документом поставили председатель правления РСХБ Борис Листов и генеральный директор компании-резидента ИТ-кластера инновационного центра "Сколково" Алексей Петров в присутствии председателя Фонда "Сколково" Аркадия Дворковича.

Меморандум направлен на создание технологических Open Banking-решений на базе платформы APIBank для взаимодействия РСХБ, финтех-сервисов и провайдеров небанковских услуг. Это позволит Банку совместно с партнерами разрабатывать новые стратегические бизнес-модели и продукты для реального сектора экономики и сельского хозяйства стран БРИКС и Евразийского экономического союза. Кроме того, доступ финтех-сервисов к финансовой инфраструктуре АО "Россельхозбанк" будет содействовать созданию перспективных решений для развития цифровой экономики страны в целом.

"Финансовые технологии очень быстро развиваются. Это в первую очередь отражается на розничном бизнесе. Наша доля в розничном сегменте банковского рынка значительна, и нам просто необходимо соответствовать всем требованиям сегодняшней цифровой реальности. Кредитный портфель физических лиц РСХБ составляет 427 млрд рублей. Объем привлеченных средств превышает 1 трлн рублей. Уверен, что сотрудничество с финтех-компанией Фонда "Сколково" придаст импульс цифровой трансформации Россельхозбанка", - отметил глава РСХБ Борис Листов.

"Сотрудничество резидента "Сколково" с одним из крупнейших участников российского банковского рынка - Россельхозбанком - открывает большие возможности для развития инициатив в рамках концепции Open Banking. Мы рады поддержать это партнерство и ожидаем, что оно станет продуктивным. Уверен, что финтех-решения, которые создадут РСХБ и APIBank, будут востребованы в реальном секторе экономики", - подчеркнул Председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Россия - в числе лидеров по развитию, а главное - по внедрению технологий в финансовом секторе. Но в части open banking мы пока отстаем от мирового опыта. Я уверен, что развитие Open Banking выведет нашу банковскую индустрию на новый уровень, где все более важным становится стандартизирование и регулирование этой области, введение общих для всех правил игры, аналогичных европейской платежной директиве PSD2", - заявил генеральный директор APIBank Алексей Петров.