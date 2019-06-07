Самарская область показала один из лучших темпов роста в рейтинге инвестклимата

В пятницу, 7 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась презентация итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, составляемого Агентством стратегических инициатив на основе отзывов предпринимателей. Место в рейтинге отражает готовность субъекта создавать благоприятные условия для ведения бизнеса.

Во время презентации было отмечено, что Самарская область показала один из лучших темпов роста: регион поднялся в рейтинге инвестклимата сразу на 24 позиции, заняв 24-е место. Благодаря этому регион вошел в топ-10 субъектов страны по этому показателю вместе с Татарстаном, Республикой Саха, Крымом, Ленинградской и Нижегородской областями.

Главу региона Дмитрия Азарова попросили поделиться с коллегами опытом по достижению столь впечатляющей динамики. Он отметил, что столь высокий темп роста - результат планомерной работы. Задача по улучшению инвестиционного климата в Самарской области была поставлена региональному правительству с первых дней работы Дмитрия Азарова в должности главы региона. Уже в прошлом году губернии удалось подняться в рейтинге на 17 пунктов - с 65 на 48 место - всего за полгода.

Вместе с тем Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что эта позиция не устраивает Самарскую область - один из сильнейших регионов страны с мощным производственным, трудовым потенциалом. Поэтому системная, кропотливая работа по критериям, влияющим на инвестклимат, продолжилась. Упор был сделан на выстраивание прямого диалог с бизнесом. "Каждая встреча с бизнесом заканчивается оформлением протокольных поручений, которые потом жестко контролируются", - отметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, в Самарской области обновили Совет по инвестициям и ввели в него более 60% представителей предпринимателей, актуализировали рабочую группу, которая сопровождает бизнес-проекты, перезагрузили работу Агентства по привлечению инвестиций, провели соцопрос предпринимателей по методике, близкой к методике АСИ, проводят постоянную работу над ошибками и большое количество бизнес-мероприятий. Все это позволило тщательно "протестировать" проблемы бизнеса, ориентироваться на пожелания предпринимателей, что не осталось незамеченным со стороны бизнес-сообщества.

"Чтобы нам двигаться вперед, пришлось бежать вдвое быстрее, чем другим регионам. Мы добились здесь заметного прогресса и в позапрошлом году, и в прошлом году, и, собственно, это стало отражаться и на восприятии бизнесом инвестиционного климата Самарской области, - подчеркнул губернатор. - Отдельно мы уделили внимание оценке регулирующего воздействия. Причем здесь, по оценке Министерства экономического развития Российской Федерации, нам удалось добиться успехов не только на субъектовом уровне, но и на уровне муниципалитетов. Здесь мы были отмечены как лучшие".



Дмитрий Азаров также отметил, что усилия стали приносить свои плоды. Рейтинговые агентства Moodyʼs и Standard & Poоrs повысили рейтинг региона со стабильного на инвестиционный. Тому способствовало множество факторов. К примеру, удалось сократить время получения разрешения на строительство со 170 до 88 дней, почти на 70 дней сократилось среднее время подключения к электросетям - со 164 до 95 дней.



Параллельно с устранением административных барьеров велась работа по развитию инвестиционной инфраструктуры. В регионе действуют две территории опережающего социально-экономического развития - "Тольятти" и "Чапаевск", - особая экономическая зона, созданы и продолжают создаваться индустриальные парки, в том числе на территории ОЭЗ. Сейчас в отработке несколько крупных инфраструктурных проектов: железнодорожная ветка к ОЭЗ; скоростная железная дорога Самара - Курумоч -Тольятти, мост через Волгу в районе Климовки, который открывает уникальные возможности для инвесторов и предпринимателей в регионе.



"Меня и в прошлом году не устраивала наша 48 позиция в рейтинге, и в этом году 24 место меня не устраивает. Это не для нашего региона. Но с точки зрения прогресса - это хорошая динамика в стране, - отметил Дмитрий Азаров. - Впереди много работы, и сегодня наши усилия по выстраиванию делового прямого диалога с предпринимателями приносят свои плоды. Мы понимаем, какие проблемы бизнес волнуют, и над ними работаем".



Губернатор отметил, что сегодня почти все регионы страны показывают положительную динамику. "Значит, чтобы подниматься в национальном рейтинге, нам нужно в два-три раза быстрее и эффективнее двигаться, принимать точные решения и воплощать их в жизнь", - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Глава региона выразил уверенность в том, что Самарская область попадет в двадцатку, а затем и в десятку регионов с благоприятным инвестиционным климатом. "Предпосылки к тому есть. В прошлом году прирост внебюджетных инвестиций Самарской области превысили 5,9% - это очень солидный показатель по сравнению с многими другими регионами России", - особо обратил внимание губернатор. При этом очень важно, что в эту работу по привлечению инвестиций включены и муниципалитеты. Опыт региона в этом направлении признан лучшим в стране. "Именно такой сплоченной командой - региональной, муниципальной - мы и сможем достигать последующих результатов. Уверен, что так и будет", - подчеркнул Дмитрий Азаров.