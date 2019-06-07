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Альфа-Банк запустил в продажу лимитированную коллекцию одежды

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Альфа-Банк запустил в продажу лимитированную коллекцию одежды для умных и свободных. Одежда вышла в поддержку обновления фирменного стиля Альфа-Банка.

Фото: предоставлено Альфа-Банком

Первая партия, запущенная в начале апреля, разошлась за два дня. Новая коллекция пополнилась прозрачными ботинками и плащами. На базовые худи и футболки нанесли фирменные принты с надписями "Умный и свободный" и "Не за что краснеть". Размерная линейка одежды и обуви рассчитана как на взрослых покупателей, так и на детей и подростков.

"Банковские сервисы давно стали цифровыми: мы переводим деньги в приложении и платим в магазинах смартфоном. Но люди по-прежнему живут в физическом мире, для них важен физический контакт. Поэтому мы выпустили коллекцию одежды, и теперь Альфа-Банк можно почувствовать и буквально потрогать", - отметил директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Приобрести товары из новой коллекции можно на сайте alfabank.ru. Также в ассортименте магазина представлены пауэрбанки для мобильных устройств с беспроводной зарядкой и чехлы для iPhone.

Гид потребителя

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