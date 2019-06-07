В Красноярском районе свалкам объявили бой

В связи с переходом Самарской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, на территории региона усилился контроль за ликвидацией несанкционированных свалок. Соответствующая работа проводится и на территории Красноярского района.

Так, например, на прошлой неделе на территории пос. Старосемейкино были ликвидированы две свалки. Еще одна была вывезена с территории пос. Звездный городского поселения Новосемейкино.

Активная работа по ликвидации свалок ведется на территории пос. Мирный. Кроме того, что здесь была ликвидирована свалка, по инициативе местных жителей недалеко от этого места были проведены работы по закладке дубовой рощи. Также на этой неделе приступили к устранению несанкционированного складирования отходов в Старой Бинарадке.

Тема вывоза отходов с мест несанкционированного складирования обсуждалась на совещании под председательством главы Красноярского района Михаила Белоусова в конце мая. В частности, он потребовал от подчиненных еженедельной информации об объемах ликвидированных свалок.