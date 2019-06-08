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Баскетбол Спорт

Форвард БК "Самара" Данила Чикарев в составе сборной России сыграл в полуфинале Кубка мира

УЛАН-БАТОР. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 по 7 июня в столице Монголии, Улан-Баторе, проходил Кубок мира U18 по баскетболу 3×3. В составе сборной России на турнире выступал форвард БК "Самара" Данила Чикарев. Он стал одним из героев Кубка.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Сборная России без потерь прошла групповой этап, последовательно переиграв команды Украины (21:16), Казахстана (22:5), Туркменистана (19:15) и Доминиканы (17:14). Набрав в четырех матчах 35 очков, Данила Чикарев стал лучшим снайпером групповой стадии Кубка мира.

В четвертьфинале россияне разгромили сборную Румынии (20:9), и вновь Чикарев сыграл заметную роль — пять очков.

Однако затем удача отвернулась от российской команды. В полуфинале она, несмотря на четыре очка от Чикарева, в овертайме уступила сборной США (17:18). А в матче за третье место проиграли соперникам из Аргентины (18:21, Чикарев — шесть очков).

Отметим, что сразу из Улан-Батора Данила отправится в Москву, где присоединится к сборной России U18 уже по "классическому" баскетболу. Команда, в тренерский штаб которой входит тренер БК "Самара" Дмитрий Пивцайкин, начинает подготовку к первенству Европы.

17-летний Данила Чикарев — один из лидеров молодежной команды БК "Самара", с которой он завоевал бронзовые медали Единой молодежной лиги ВТБ. Кроме того, в прошедшем сезоне он дебютировал и в главной команде клуба в Суперлиге.

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