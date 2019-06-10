16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В МВД РФ направлены материалы о выводе активов РТС-Банка Банк "Открытие" доказал эффективность нового механизма санации Сбербанк поможет предпринимателям Самарской области выйти на международный рынок Арбитражный суд признал банкротом тольяттинский РТС-Банк Банк "Приоритет" лишился права требовать возврата 124 млн руб. с Виктора Развеева

Банки Финансы

РСХБ и самый большой регион России выходят на новый уровень сотрудничества

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Россельхозбанком, крупнейшим в стране банком для аграриев, и Республикой Саха (Якутией), регионом, который занимает более 18% всей территории России. В рамках документа стороны официально закрепили долгосрочное партнерство, которое должно способствовать развитию якутской промышленности, сельского хозяйства, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Соглашение основано на взаимной заинтересованности сторон в устойчивом повышении благосостояния жителей Республики Саха (Якутия) и динамичном развитии экономики региона.

Якутский филиал Россельхозбанка работает в Республике с 2003 года. В настоящее время открыто 17 дополнительных офисов в улусах республики и в Якутске. За время работы объем вложений РСХБ в экономику региона составил 80 млрд рублей, из них 37 млрд рублей в АПК. При участии Банка было реализовано 165 проектов по строительству и модернизации объектов.

Подписанное на форуме соглашение зафиксировало взаимодействие сторон в целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, финансирования Россельхозбанком экономики и социальной сферы региона. В Республике активно работает программа по поддержке малого и среднего бизнеса, представители которого могут получить в РСХБ кредит по льготной ставке на реализацию инвестиционных проектов в АПК и других отраслях: обрабатывающей промышленности, строительстве, внутреннем туризме, транспорте и связи, здравоохранении.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30