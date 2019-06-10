"Самарская Лука" требует от СРПП согласовать пристани на правом берегу Волги с Минприроды РФ

Национальный парк "Самарская Лука" пытается обязать "Самарское речное пассажирское предприятие" согласовать с Министерством природных ресурсов и экологии РФ наличие на территории заповедника причальных мостков сходней, пишет "Самарское обозрение".

Уже несколько лет парк и предприятие спорят на самых разных уровнях из-за нескольких причальных мостков сходней, по которым пассажиры спускаются с судов СРПП на берег. Поскольку мостки касаются берега, который справа от Волги является уже землей национального парка "Самарская Лука". А так как это особо охраняемая природная территория, то из такой интерпретации прямо вытекает требование к СРПП согласовать свою активность с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. До недавнего времени транспортное предприятие эти претензии неоднократно отбивало, в том числе и через судебные инстанции. Однако 30 августа прошлого года инспектора парка снова "уличили" речников в том, что сходни четырех дебаркадеров на пристанях Рождествено, Гаврилова Поляна, Подгоры и Нижний Пляж проложены на берег, и по ним осуществляется высадка и посадка пассажиров.

"Данная деятельность имеет признаки социально-экономической", а потому "должна быть согласована с Минприроды России", — заявил нацпарк и наложил на ООО "СРПП" штрафы за отсутствие согласований. По 300 тыс. руб. за каждый дебаркадер. Попытки оспорить эти санкции в судах успехом не увенчались. Речное предприятие попыталось это сделать по трем пристаням в Волжском районном суде, однако там постановление о наложении штрафа оставили в силе, и два из этих решений оставил в силе областной суд.

Теперь речники решили искать помощи у областных властей. Свои опасения они изложили в письме на имя министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина. Перевозчик просит министерство "оказать содействие в разрешении вопросов о возможности размещения береговых мостков пристани Рождествено в границах береговой зоны" парка. В ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука" редакции "СО" пояснили, что перевозки на правый берег Волги "могут осуществляться любым лицензированным видом транспорта, на любые пристани, если перевозчик согласует свою деятельность с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и предоставит эти документы администрации парка. В заповедной и особо охраняемой зонах пристаней быть не должно".

В СРПП в свою очередь говорят, что давно бы получили согласование сами, однако все упирается в отсутствие соответствующей процедуры. "Для временных дебаркадеров, стоящих на воде, сходней и пристаней, а больше мы ничего на берегу не размещаем, отсутствует процедура согласования, и Минприроды отсылает нас обратно в нацпарк, — пояснили "СО" в речном предприятии. — Таким образом мы оказываемся в тупике, а пассажиров перевозить надо, так как наша деятельность является социально значимой для региона".

Пока на предприятии готовятся к обжалованию судебных решений вплоть до Верховного суда. В то же время там опасаются, что нацпарк может налагать штрафы по 300 тыс. руб. на дотируемое из бюджета предприятие сколь угодно долго. Позицию министерства относительно этого письма выяснить не удалось. Ответ на запрос редакции на момент подготовки в печать данного номера "СО" не поступил.