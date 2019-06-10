При поддержке РСХБ агрохолдинг "КОМОС ГРУПП" станет национальной компанией по переработке молока

В ходе работы Петербургского международного экономического форума было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики, АО "Россельхозбанк" и агрохолдингом "КОМОС ГРУПП". Документ направлен на взаимодействие в рамках инвестиционных проектов агропромышленного комплекса Удмуртской Республики.

Одной из производственных площадок агрохолдинга является "Кезский сырзавод", в развитие которого Россельхозбанк инвестирует свыше 2 млрд рублей. Это позволит предприятию завершить реконструкцию, существенно нарастить объемы производства и расширить ассортимент сыра и других молочных продуктов.

"КОМОС ГРУПП" — крупный агрохолдинг, объединяющий 17 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Удмуртской Республики, Республик Татарстан и Башкортостан, а также Пермского края. Организация кредитуется в Россельхозбанке с 2009 года и на сегодняшний день объем ее кредитного портфеля составляет 10 млрд рублей. Холдинг занимает лидирующие позиции в АПК Удмуртии, а после завершения реконструкции ООО "Казанский молочный комбинат" по объемам переработки молока-сырья войдет в топ-3 российских переработчиков. Это даст возможность предприятиям "КОМОС ГРУПП" выйти на новые рынки сбыта, усилив свои позиции в других регионах России.

"Россельхозбанк и "КОМОС ГРУПП" связывает многолетнее успешное сотрудничество. Компания активно развивается на наших глазах и демонстрирует высокую эффективность работы. В рамках сегодняшнего соглашения мы поддержали масштабный инвестиционный проект "КОМОС ГРУПП". Мы видим значительный потенциал сырного завода. Кезский район часто называют "удмуртской Швейцарией" — местный чистейший воздух, изумрудные холмы, кристально-чистая вода в реках просто созданы для сырной индустрии. Поддержка РСХБ позволит предприятию уже к 2021 году в 2 раза увеличить производство сыра и почти в 10 раз — возможности по хранению молочной продукции", — отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

"В течение срока действия контракта Правительство Удмуртии со своей стороны обязуется в качестве стимулирующей меры предоставлять налоговые льготы "КОМОС ГРУПП". Налоговая ставка на прибыль составит 13,5%. Налог на имущество организации, реализующей инвестиционный проект, начисляться не будет", — рассказал Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Андрей Шутов, управляющий ООО "Комос Групп", заявил, что стратегическая цель агрохолдинга — стать национальной компанией номер один по переработке молока в России. "Одним из основных инвестиционных проектов для достижения этой цели является модернизация Кезского сырзавода, и благодаря поддержке региональных властей и сотрудничеству с Россельхозбанком мы сможем завершить масштабную реконструкцию этого производства", — сказал он.

Трехстороннее соглашение с участием агрохолдинга закрепило уже ставшее успешным партнерство Россельхозбанка с Республикой Удмуртия. Банк работает в регионе с 2001 года. За это время объем вложений РСХБ в экономику региона составил 108 млрд рублей, из них 80 млрд рублей в АПК. При участии Банка было реализовано более 130 проектов по строительству и модернизации объектов, а культурная жизнь республики пополнилась благодаря РСХБ фермерским фестивалем "СВОЁ" и ярмаркой местных сельхозпроизводителей Удмуртии.