Ветеринар из Самары хотела "раскрутить" аккаунт в соцсети, но стала жертвой мошенников

Ветеринар из Самары нашла в Интернете объявление о развитии аккаунта в соцсети: якобы после этого страница станет заметна рекламодателям и большему количеству потенциальных подписчиков.

Свои услуги продвижения "специалисты" оценили в 63 тыс. рублей. Женщина перевела деньги на указанный счет. Подождала больше двух недель — ничего с ее аккаунтом так и не произошло, а ресурс автора злополучной рекламы оказался заблокирован.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.