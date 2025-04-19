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Преступления Происшествия

Ветеринар из Самары хотела "раскрутить" аккаунт в соцсети, но стала жертвой мошенников

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ветеринар из Самары нашла в Интернете объявление о развитии аккаунта в соцсети: якобы после этого страница станет заметна рекламодателям и большему количеству потенциальных подписчиков.

Свои услуги продвижения "специалисты" оценили в 63 тыс. рублей. Женщина перевела деньги на указанный счет. Подождала больше двух недель — ничего с ее аккаунтом так и не произошло, а ресурс автора злополучной рекламы оказался заблокирован.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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