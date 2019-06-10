Самарский "Авиакор" может начать выпуск продукции ОАК

Авиационный завод "Авиакор" может начать производство продуктов "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), сообщили tass.ru в пресс-службе министерства промышленности и торговли Самарской области.

"Сейчас прорабатывается вопрос о вовлечении АО "Авиакор — авиационный завод" в реализацию программ ПАО "ОАК" и интеграции в производство прорывных продуктов линейки с учетом имеющихся у предприятия компетенций. Правительство Самарской области заинтересовано в возврате лидирующих позиций АО "Авиакор — авиационный завод" в российском авиастроении", — говорится в ответе ведомства на запрос издания.

Власти региона также ранее сообщали, что "Авиакор" может перейти под управление госкомпанией. Основная проблема авиазавода — долг в сумме около 2 млрд рублей. В основном это неотработанный аванс Минобороны РФ на поставку пяти самолетов Ан-140-100 в связи с форс-мажорными обстоятельствами, связанными с событиями на Украине, заявлял ранее министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.