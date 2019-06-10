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РСХБ рефинансирует военную ипотеку

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих. По программе РСХБ можно рефинансировать военную ипотеку на приобретение квартиры на вторичном или первичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Ставка кредитования составляет 9,5% годовых.

Продукт предназначен военнослужащим, гражданам РФ, проходящим военную службу по контракту и включенным в реестр участников НИС. Право на заключение договора целевого жилищного займа предоставляется не менее чем через три года его участия в НИС. Срок кредитования составляет от 3 до 27 лет с максимальной суммой кредита — 2,7 млн рублей. Рефинансировать можно военную ипотеку, оформленную ранее в любом банке.

"Новый продукт позволит помочь военнослужащим и их семьям рефинансировать имеющуюся ипотеку, изменив ставку и срок кредитования. При этом клиент может в любое время досрочно погасить кредит без ограничений", — отметила директор Департамента розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

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