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Муниципалитеты Власть и политика

ЧМ-2018 привел Самару к экономическому подъему

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошлый год в областной столице зафиксирован рост заработной платы, наметился подъем в реальном секторе экономики и сфере услуг. Об этом рассказала глава Самары Елена Лапушкина во время ежегодного отчета перед депутатами городской думы.

Фото: пресс-службы гордумы Самары

Большое влияние на развитие нашего города оказал ЧМ-2018, отметила в своем выступлении Елена Лапушкина. "Нам удалось успешно реализовать очень важную задачу — провести матчи чемпионата мира по футболу, принять более 500 тыс. гостей из 140 стран. Но главное — все, что было сделано, будет десятилетиями служить жителям Самары", — сказала она.

В 2018 году экономика города впервые за несколько лет показала рост промышленного производства. В действующих ценах он увеличился на 1,5% и составил 315 млрд рублей. На 4,2% вырос оборот розничной торговли, превысив 290,7 млрд рублей. Оборот в сфере общественного питания увеличился на 6,6%. Рекордные темпы роста продемонстрировала среднемесячная заработная плата — 9,3%.

Рост экономики отразился и на объеме городской казны. Налоговые и неналоговые доходы города увеличились на 6,2% и составили 14,8 млрд рублей, в основном за счет поступлений НДФЛ. Расходы бюджета Самары составили 25,641 млрд рублей.

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