Фестиваль набережных "ВолгаФест-2019" посетило 106 тыс. человек

В выходные в Самаре на 1-й очереди набережной реки Волги в четвертый раз прошел межрегиональный фестиваль набережных "ВолгаФест". Фестиваль набережных стал одним из самых ярких мероприятий летней программы общественного творческого проекта "Культурное сердце России".

В этом году темой фестиваля была "Игра". В программе было запланировано множество событий, посвященных Году театра в России.

За два дня более чем на 30 площадках выступили сотни артистов и музыкантов. Инсталляции, опера, арт-объекты, спектакли, перфомансы, музыка, лекции и мастер-классы: каждый житель и гость нашел занятие по душе.

Открывали фестиваль губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель правления ПАО "Новатек" Леонид Михельсон и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Я очень рад, что наш фестиваль имеет статус межрегионального: сегодня он шагнул уже далеко за границы Самарской области, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам и гостям. - Фестиваль набережных стал заметным культурным событием в жизни всей России".

Архитектурной и художественной доминантой фестиваля стал проект художников Ильи и Эмилии Кабаковых "Корабль толерантности" - 18-метровое деревянное судно, паруса которого несколько недель разрисовывали более 600 самарских детей.

Зельфира Трегулова отметила, что для Самары это знаковый день: "Самара стала первым после Москвы российским городом, который принимает знаменитый "Корабль толерантности". Этот проект - первое сильное, видное, яркое присутствие нашей галереи в Самаре, где мы в скором времени приступим к реконструкции знаменитой Фабрики-кухни, в которой в 2022 году будет открыт филиал Третьяковской галереи и мы будем дальше показывать искусство XX века. Этот корабль, который так ярко расправил свои паруса, станет очень важной и знаковой вехой в истории Самары. Важно детей с самого раннего возраста учить тому, что мир разный и в нем живут разные люди".

Традиционно в рамках "ВолгаФеста" прошли лекции. Главными лекторами стали Зельфира Трегулова, которая рассказала о взгляде на современность классического музея, и историк моды Александр Васильев, поведавший публике о курортной моде. Популярный телеведущий отметил оригинальность места проведения мероприятия: "Лекции под открытым небом? Это оригинально! В первый раз делаю так, и в первый раз на пляже. Ни в одной стране такого хулиганства еще не видел. Так что это очень оригинально!"

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов отметил особое значение образовательных мероприятий на развлекательном фестивале: "Лекционная часть обязательно присутствует с первого "ВолгаФеста" и очень востребована, поскольку этот легкий популярный жанр располагает к достаточно серьезному, интересному разговору. Лекции на открытом пространстве собирают сегодня огромное количество людей. И это показывает, что на "ВолгаФест" приходят не только за развлечениями, но и затем, чтобы узнать что-то для себя новое как на эмоциональном, так и на интеллектуальном уровне".

На музыкальных площадках "ВолгаФеста" выступили несколько десятков музыкальных коллективов из России, Германии и Эстонии. Среди них - Самарский джазовый оркестр, пианист и композитор-минималист Кирилл Рихтер, группа On-The-Go со специальным сетом с симфоническим оркестром, а также группы "Пасош" и Juno 17.

Впервые на "ВолгаФесте" выступил "Упсала-Цирк" из Санкт-Петербурга. Его яркие представления сделаны детьми и подростками из групп социального риска. В этом году на фестивале дебютировала и площадка "Сторителлинг", действующая на базе московского "Театр.doc". Артисты рассказали истории и сказки вместе со зрителями.

"Этот фестиваль значительно отличался от предыдущих: и другая набережная, и другой подход к программе... Мы в этом году сделали упор на крупные события и, мне кажется, не прогадали. Была отличная театральная программа во главе с просто фантастическим спектаклем "Мокрая Свадьба" от театра Ахе на закате на пляже", - рассказал директор фестиваля Михаил Савченко.