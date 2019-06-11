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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на площадочных объектах

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на объектах Волгоградского, Самарского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений (РНУ).

При сниженных режимах транспортировки нефти по участку Нурлино — Самара магистрального нефтепровода (МН) Нижневартовск — Курган — Куйбышев специалисты Бугурусланского РНУ выполнили работы по монтажу магистрального насосного агрегата № 2 на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Ерзовка". Плановые работы проводились в течение 84 часов.

В эти же сроки специалисты Самарского РНУ провели отключение трех коллекторов магистральных насосных агрегатов на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Любецкая".

На линейной производственно-диспетчерской станции "Ефимовка" специалисты Волгоградского РНУ выполнили врезку двух задвижек на технологических нефтепроводах. Работы проведены в течение 96 часов без снижения режима работы МН Жирновск — Волгоград.

При сниженных режимах транспортировки нефти по участку Зензеватка — Тихорецк МН Куйбышев — Тихорецк проведен монтаж временных камер пуска и приема средств очистки и диагностики и врезан тройник с задвижкой для подключения байпасной линии системы сглаживания волн давления к подводящему нефтепроводу на НПС "Песчанокопская" в Ростовской области.

Своевременная замена технологической и запорной арматуры осуществляется для обеспечения безаварийной работы магистральных нефтепроводов, нефтеперекачивающих станций, поддержания высокого уровня промышленной безопасности производственных объектов.

В настоящее время транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам ведется в штатном режиме.

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