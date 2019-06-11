Лето для многих работников НК "Роснефть" начинается с корпоративной спартакиады

Этот праздник спорта — настоящий взрыв эмоций, невероятный накал борьбы и лучший тимбилдинг! Один из зональных этапов спартакиады прошел в Бузулуке Оренбургской области. В числе его участников — порядка трехсот сотрудников дочерних обществ компании из Самарской, Оренбургской и Иркутской областей, в том числе и Сызранского НПЗ.

"Роснефть" ведет масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни. Компания в регионах своей деятельности участвует в строительстве стадионов и спортивных сооружений, поддерживает детский спорт и спортивные команды.

Для работников "Роснефти" ежегодно проводятся корпоративные соревнования. В летней спартакиаде нефтяники выявляют лучших в следующих видах спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика (эстафета и кросс), настольный теннис, шахматы, силовое двоеборье (толкание ядра и гири), бильярд и боулинг, перетягивание каната.

В этом году самым сильным сотрудником Сызранского НПЗ стал гиревик Алексей Тюков. Инженер управления капитального строительства показал второй результат в весе до 90 кг, выполнив 170 рывков. Участие в спартакиаде для Алексея — это отличная возможность общения с коллегами, испытание духа и праздник для души. В будущем Алексей намеревается улучшить результат, и к следующим корпоративным стартам планирует тренироваться совместно с коллегой из более тяжелой весовой категории, оператором установки каталитического риформинга Андреем Чекуновым.

Спартакиада "Роснефти" — соревнование разноплановое. Здесь место и физической выносливости, и скорости, и меткости, и… высокому интеллекту. Оператор установки первичной переработки нефти СНПЗ Илларион Петров — обладатель первого взрослого разряда по шахматам. Практически ежегодно он приносит в копилку заводской команды медали. В этом году — "бронзовую".

В турнире по боулингу принял участие заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО "СНПЗ" Сергей Етриванов и занял 2-е место — тоже серьезный вклад в общий результат. Отгремели фанфары торжественной церемонии закрытия, спущены флаги, а участники уже вернулись на свои рабочие места — в хорошем настроении, с надеждой на новые старты.