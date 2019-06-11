Появилась программа фестиваля на пешеходной улице Куйбышева

Фестиваль на пешеходной улице Куйбышева "Мое время в моей стране" пройдет 12 июня с 11:00 до 17:00.

Музыкальная площадка (ул. Куйбышева/ ул. Ленинградская):

11.30 — 12.30 — Квартет "Jazz Time";

12.30 — 13.00 — "Brass Band Jitter Bugs";

13.00 — 13.30 — "Loud street girls";

13.30 — 14.30 — Самарский джазовый оркестр;

14.30 — 15.30 — "Cheese People";

15.30 — 16.00 — Барабанное шоу "Beat Makers";

16.00 — 17.00 — кавер-группа "Discovery.

Площадка "Танцы" (ул. Куйбышева/ ул. Некрасовская):

11.30 — 12.00 — Самарское музыкальное училище им. Шаталова;

12.00 — 13.00 — Программа детских танцевальных коллективов "Бенедиктус" и "Импульс данс";

13.00 — 14.00 — Мастер-класс по танцам от школы танцев "DNC";

14.00 — 14.20 — Шоу мыльных пузырей;

14.30 — 15.10 — Мастер-класс по танцам;

15.15 — 16.15 — Хип-хоп батл;

16.30 — 17.00 — Ансамбль народного танца "Волжские узоры".

Театральная площадка (ул. Куйбышева/ ул. Л. Толстого):

11.00 — 12.00 — Ходулисты, мимы, живые скульптуры, мыльные пузыри;

12.00 — 12.30 — Самарский художественный театр;

12.30 — 13.00 — Шоу мыльных пузырей;

13.00 — 13.30 — Самарский художественный театр;

13.55 — 14.00 — Проект "Fantasy theatre";

14.00 — 14.30 — Театр "Пластилиновый дождь";

14.30 — 14.35 — Проект "Fantasy theatre";

14.45 — 15.35 — Танцевальный театр "PlЯski";

15.40 — 15.45 — Проект "Fantasy theatre";

16.00 — 16.40 — Театр "Пластилиновый дождь";

16.30 — 17.00 — Волжский народный хор.

На площадке "Спорт" с 11.00 до 17:00 будут работать спортивные аттракционы (батуты, настольный футбол, настольный аэрохоккей, стол для армрестлинга, мини-ворота и мягкий мяч для футбола), а также выступит Федерация чирлидинга.

Площадка "Стрит-арт" (лестница Дома промышленности):

11.00 — 14.00 — Играет ди-джей;

11.00 — 14.00 — Художники рисуют граффити;

12.00 — 14.00 — Велотриал, футбольный фристайл;

14.30 — 15.00 — Барабанщики "Sambara";

15.00 — 16.00 — Мастер-класс по этническим барабанам;

16.00 — 17.00 — Барабанщики "Sambara".

Гости фестиваля смогут посетить выставку ретро-автомобилей и мастер-классы по изготовлению предметов из картона. В рамках арт-базара пройдет выставка-продажа изделий ручной работы самарских мастеров. Для всех желающих будет работать аквагрим.