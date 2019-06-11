АКРА повысило кредитный рейтинг Самарской области

Во вторник, 11 июня, российское рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышении кредитного рейтинга Самарской области на одну ступень с уровня "AА-(RU)" до уровня "AА (RU)", прогноз "Стабильный".

По мнению аналитиков АКРА, уровень рейтинга Самарской области входит в группу более высокого качества инвестиционной привлекательности регионов "AА (RU)", означающую высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости.

В настоящее время уровень рейтинга области достиг до такого экономически развитого субъекта РФ, как Московская область, что позитивно отразится на инвестиционной привлекательности региона. Самарской области удалось получить высокий рейтинг, который уступает рейтингам республики Татарстан и регионов, которые имеют "страновой" уровень рейтинга.

За всю историю присвоения рейтингов АКРА только рейтинги Самарской области за последние два года были повышены на три ступени, что свидетельствует о значительной позитивной динамике развития региона по сравнению с другими субъектами Российской Федерации.

Основными факторами, оказавшими влияние на повышение рейтинга, по мнению аналитиков рейтингового агентства АКРА, являются рост сбалансированности областного бюджета благодаря позитивной динамике бюджетных показателей и эффективная политика управления государственным долгом Самарской области.

Аналитики АКРА отмечают "улучшение графика погашения долга, снижение долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности". А эффективное "управление регионом временно свободными остатками бюджетных средств позволяет бюджету получать дополнительные доходы и частично компенсировать расходы на обслуживание долга".

В дальнейшем к позитивному рейтинговому действию могут привести снижение доли обязательных расходов в составе бюджета и опережающий среднестрановые темпы рост показателей развития экономики региона.

"Мы считаем, что Самарская область является одним из самых развитых регионов России. Высокий уровень развития экономики и потенциал роста, на ряду с высокопрофессиональным уровнем управления государственным долгом отражается в востребованности долговых инструментах региона, высокой ликвидностью облигаций и низким уровнем риска, закладываемым участниками рынка. Традиционно высоко оценивают показатели региона и рейтинговые агентства, как международные, так и отечественные. Повышение кредитного рейтинга от рейтингового агентства АКРА не только усиливает привлекательность долга Самарской области, но и отражает правильный вектор управления государственным долгом области", отметил заместитель председателя правления АО "Кошелев-Банк" Денис Хадеев.