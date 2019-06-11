В Тольятти на форуме обсудили новые технологии в сфере социального обслуживания

Во вторник, 11 июня. на площадке технопарка "Жигулевская долина" в Тольятти прошел форум "Цифровизация. Национальные проекты. Социальная защита", посвященный Дню социального работника.

В работе форума приняли участие больше тысячи человек — около 500 на площадках технопарка, остальные в муниципальных образованиях в режиме видеоконференцсвязи. Мероприятие посетили и гости из других регионов — Оренбургской, Ульяновской, Нижегородской областей и др.

Пленарное заседание форума открыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что в регионе необходимо внедрять лучшие практики, чтобы система социальной поддержки стала современной и максимально эффективной.

Одна из главных задач сегодня — повышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни граждан. Этому способствует нацпроект "Демография", суть которого заключается в сбережении народа. Из федерального бюджета в 2019 г. на реализацию этого нацпроекта Самарская область получила 3,5 млрд руб. — больше, чем на другие направления.

"Нашей задачей является не только своевременное и полноценное внедрение на территории области всех новых мер поддержки, но и грамотное их сочетание с уже действующими — для достижения максимальной эффективности. Эта синергия крайне важна", — сказал Дмитрий Азаров.

В течение дня в "Жигулевской долине" для них работали семь подиумных дискуссионных секций и пять интерактивных площадок, на которых были представлены инновационные разработки. Например, аппаратно-программные комплексы для нейрореабилитации ReviVR ("Ревайвер") и ReviMotion ("Ревимоушен"), разработанные Самарским государственным медицинским университетом.

Тренажер ReviVR помогает в восстановлении двигательной активности нижних конечностей пациентов после инсультов, спинномозговых травм, для пациентов с болезнью Паркинсона, при рассеянном склерозе. Тренажер ReviMotion ("Ревимоушен") предназначен для реабилитации больных с двигательными и ментальными нарушениями. Оборудование запущено в серийное производство на мощностях концерна "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" и уже используется в более чем 40 профильных учреждениях на территории России.

Также гостям форума презентовали уникальные электронные сервисы, разработанные в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области. Всего их шесть, и они выполняют разные функции — от оформления путевки в детский лагерь до определения возможных мер соцподдержки. Один из них, например, готовит ответы на обращения граждан в автоматическом режиме.

Другой сервис призван сделать процедуру получения государственных услуг еще проще и доступнее, сокращая количество документов, предоставляемых жителями. Сервис "Узнайте ваши льготы" позволяет пользователям определять потенциальную возможность получить те или иные льготы. Еще один сервис дает возможность родителям не выходя из дома бронировать путевки в детские лагеря.

Сервисы социального портала Самарской области уже оценили сотни граждан региона. Более того, ими уже заинтересовались другие регионы страны, многие готовы внедрять подобные платформенные решения у себя.

Также на форуме министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области подписало три соглашения: с добровольческим поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт", с самарской региональной общественной организацией "За информационное общество" и с ООО "Открытый код". Данные документы будут способствовать модернизации социального обслуживания и поддержки населения.

"Крайне важно, что форум стал местом заключения соглашений о сотрудничестве. Практическое взаимодействие органов власти с научными, коммерческими, общественными организациями является примером социального партнерства и кратно увеличивает наши возможности. В деле выведения социальной сферы на качественно новый уровень нам призваны помочь интерактивные форматы и коммуникации, новые технические средства, современные сервисы. Мы сегодня видели целый ряд хороших примеров таких ресурсов, наглядно продемонстрированы успешные практики. Одни уже системно действуют, другие только готовятся к внедрению в повседневную деятельность. Первые нужно развивать и органично совмещать, вторые энергично поддерживать и тиражировать", — отметил губернатор.

Завершилось мероприятие на торжественной ноте — лучшим работникам отрасли были вручены награды. Резюмируя, губернатор заметил, что несмотря на курс на максимальную цифровизацию, не стоит забывать о человеческих отношениях. Именно поэтому после форума Дмитрий Азаров поздравил с новосельем многодетную семью Чичневых, которая обращалась к нему за помощью в решении квартирного вопроса в сентябре 2018 года. В начале марта 2019 года для этой семьи была приобретена 4-х комнатная квартира в Комсомольском районе Тольятти.