В Самарском цирке представили новое шоу "Аливрувер"

8 июня в Самарском цирке состоялась премьера шоу "Аливрувер" московской труппы династии известных артистов Клыковых-Филатовых. Невероятные трюки животных, отважные дрессировщики и ловкие акробаты то и дело срывали шквал аплодисментов публики.

Программа "Аливрувер" пришлась по вкусу не только детям, но взрослым. Леопарды, которые, словно домашние кошки, гуляли по арене на поводке и прыгали дрессировщику прямо в руки. Номер исполнялся без сетки и зрители могли во всех деталях рассмотреть этих грациозных животных. Так же без сетки по арене цирка гуляли медведи. Огромные, но добродушные хищники веселили зрителей ездой на велосипеде и трюками на шаре.

Гимнасты взлетали под купол цирка и выполняли акробатические номера. Казалось, одна неточность и бесстрашный артист сорвется с огромной высоты, но нет — все выполнено с невероятной четкостью. В перерывах между номерами зрителей развлекал клоун — душа цирковой программы.

Не перечесть всех необычных номеров, представленных в программе "Аливрувер": обезьянки верхом на пони, которые танцуют лезгинку, дрессированные попугаи, пудели и даже кошки!

"Всего в нашей программе участвует около 40 животных. Но самое сложное для меня — это все-таки домашние кошки! Они просто непредсказуемые. Если пушистый питомец не хочет выходить и выполнять элементы, то ты его никак не заставишь, будет лежать на подушечке и спать. У каждого животного свой характер, и нам приходится под них подстраиваться, а не им под нас", — рассказал представитель шестого поколения династии Филатовых, артист, дрессировщик и клоун в представлении Михаил Клыков-Филатов.

"Я считаю, что визитная карточка нашего цирка все-таки в том, что разные виды животных работают вместе, совместно выполняют сложные трюки. В природе они не дружат, а у нас находят общий язык. Собачки и попугаи катаются вместе, попугаи и обезьянки вместе летают трапецию", — поделилась Анастасия Клыкова–Филатова.

Увидеть это невероятное шоу вы можете в Самарском цирке до 7 июля. Билеты на сайте цирка: https://www.circus-samara.ru/.