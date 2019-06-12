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Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций "РЕСО-Лизинг" объемом 5 млрд рублей

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "АЛЬФА-Банк" выступил одним из организаторов выпуска 2-летних облигаций "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей. Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона — на уровне 9,3%.

В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий, наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Объем рыночного спроса достиг 14 млрд рублей, почти втрое превысив потребность "РЕСО-Лизинг" в финансировании.

"Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России, — отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак. — Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов".

"С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с большим количеством инвесторов. Эта напряженная совместная работа длилась около двух месяцев, ее результат превзошел наши ожидания: объем спроса почти втрое превысил нашу текущую потребность в финансировании и достиг 14 млрд рублей", — подчеркнула инвестиционный управляющий Группы "РЕСО" Мария Селютина.

Организаторами сделки выступили АО "АЛЬФА-БАНК", BCS Global Markets, ВТБ Капитал, ПАО "Совкомбанк". Агент по размещению — АО "АЛЬФА-БАНК". Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 11 июня 2019 года.

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