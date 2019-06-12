МСБ получат бесплатный зарплатный проект на весь период обслуживания в Промсвязьбанке при подключении летом

Промсвязьбанк запускает акцию "Зарплата — это PROсто" по зарплатному проекту для клиентов МСБ. Для участия в ней предпринимателям необходимо выполнить только два условия: до 31 августа заказать зарплатные карты сотрудникам и начислить зарплату. Зарплатный сервис будет бесплатным, пока компания перечисляет зарплату через Промсвязьбанк.

Малые и средние предприниматели, подключившиеся к зарплатному проекту в рамках акции, освобождены от комиссии за обслуживание зарплатного проекта, за выпуск и обслуживание карт, а также за зачисление денежных средств на карты.

Зарплатный проект "Зарплата PRO" можно подключить, даже если в компании работает 1 сотрудник. Зачисление средств на карты происходит от 1 минуты. Держатели зарплатных карт получают кэшбэк в размере 1% за все покупки. Кроме того, они могут снимать наличные в банкоматах любых банков в размере от 3 тыс. до 150 тыс. руб. в день бесплатно, а также совершать денежные переводы до 100 тыс. руб. ежемесячно без комиссии.

"Зарплатные проекты удобны как для бизнеса, так и для сотрудников. Компания может экономить на комиссиях за снятие наличных и оплату платежных поручений. Сотрудники же помимо кэшбэка получают возможность оформить ипотеку по сниженной ставке, которая доступна только зарплатным клиентам Промсвязьбанка. Запущенная нами акция по бесплатному обслуживанию делает зарплатный проект для клиентов МСБ очень выгодным предложением на рынке", — говорит Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Подробнее о проекте "Зарплата PRO" можно узнать по ссылке.