Житель Кротовки чуть не лишился машины из-за брата сожительницы

В Кинель-Черкасском районе 22-летнего жителя с. Кротовка подозревают в краже автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее к правоохранителям обратился 24-летний житель того же села. Из двора его дома похитили машину.

Полицейские предположили, что кражу совершил брат сожительницы потерпевшего. Подозреваемого задержали в заброшенном доме. Парень признался, что украл машину, и рассказал, что планировал ее продать. Автомобиль обнаружили в с. Большая Малышевка и вернули владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.