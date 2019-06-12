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Пожары Происшествия

Под Самарой 155 человек тушат крупный пожар в лесу

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 июня, 17:10, сотрудникам экстренных служб сообщили о низовом лесном пожаре в 51-м квартале Большецаревщинского лесничества в Волжском районе, возле железнодорожной станции "Курумоч". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 5 га. Сразу же в 17:10 объявили ранг пожара № 2.

В 17:35 к месту выехала оперативная группа администрации Волжского района. Туда же выехали дежурные смены от ГУ МЧС России по Самарской области. В 18:21 на тушение направили пожарный поезд со станции "Самара". В помощь огнеборцам был привлечен также личный состав и техника ФГКУ "Волжский СЦ МЧС России" — 50 человек и три единицы техники.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, всего к ликвидации пожара привлечено 155 человек и 44 единицы техники, из них от МЧС России 77 человек и 10 единиц техники.

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