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Пожары Происшествия

Крупный пожар в лесу под Самарой ликвидирован

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 июня, в 21:40 низовой пожар в 51-м квартале Большецаревщинского лесничества в Волжском районе у ж/д станции "Курумоч" был ликвидирован, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре, которому сразу был присвоен повышенный ранг сложности № 2, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:10. Площадь пожара по окончательным подсчетам составила 15 Га.

В 17:35 к месту выехала оперативная группа Администрации Волжского района. Туда же отправились дежурные смены от ГУ МЧС России по Самарской области. В 18:21 на тушение был направлен пожарный поезд со станции "Самара".

В помощь огнеборцам был привлечен личный состав и техника ФГКУ "Волжский СЦ МЧС России" в составе 50 человек и трех единиц техники. Всего к ликвидации пожара было привлечено 155 человек и 44 единицы техники, из них от МЧС России 77 человек и 10 единиц техники.

Сейчас пожар ликвидирован. Данных о пострадавших нет.

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