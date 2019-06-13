Экс-директора санатория "Старт" подозревают в злоупотреблении полномочиями на 55 млн рублей

Бывший директор санатория "Старт" Сергей Мельников стал фигурантом уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий, пишет "Самарское обозрение".

Санаторий "Старт" входит в комплекс санаторно-курортных учреждений на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. "Старт" — остаток социальной инфраструктуры одноименного завода аэродромного оборудования.

Осенью 2017 г. в руководстве АО "Санаторий Старт" произошли перемены: директора Сергея Мельникова сменил Михаил Егоров, сын бывшего соучредителя Андрея Егорова. А недавно СК возбудил в отношении Мельникова уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжелые последствия". Как считает следствие, с 2007 г. по 2014 г. Мельников, действуя в интересах аффилированной с ним компании "Базис Плюс", заключил с этим юрлицом договор аренды нежилых помещений общей площадью 1091 кв. м по цене значительно ниже рыночной, причинив тем самым убытки в виде недополученной выгоды в сумме более 55 млн рублей. Если вину управленца докажут — ему грозит до 10 лет лишения свободы.