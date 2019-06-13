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Дорожное строительство Транспорт и связь

В регионе отремонтируют автодороги, работающие в режиме перегрузки

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 2019 по 2024 гг. в Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет проведена реконструкция трех участков дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки.

Так, в перечень включена реконструкция автомобильной дороги Тольятти-Ягодное. Вопрос о выделении софинансирования реконструкции дороги активно обсуждался губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на уровне Правительства РФ.

Работы на объекте начнутся в 2019 году, они рассчитаны на два года.

Проектом реконструкции Тольятти-Ягодное предусмотрено расширение проезжей части до 4-х полос движения и строительство двух транспортных развязок на въездах на территорию Особой экономической зоны в Тольятти и путепровода для проезда сельскохозяйственной техники. Протяженность участка реконструкции составляет —  7,66 км, а общая стоимость — 2,6 млрд рублей.

Автомобильная дорога Тольятти-Ягодное обеспечит транспортную связь Особой экономической зоны Тольятти и ПАО "АвтоВАЗ" с перспективным мостовым переходом через реку Волгу с обходом города Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал".

В 2021–2023 гг. предусмотрена реконструкция участка улицы Ново-Садовой в Самаре. В частности, планируется строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда. В настоящее время завершается разработка проектной документации для реконструкции указанного объекта.

В 2022–2024 гг. запланирована реконструкция участков региональной трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград от поселка Журавли до автомобильной дороги "Самара-Волгоград" - Чапаевск 1 (подъезд к Чапаевску). Автомобильная дорога обеспечивает выезд транзитного транспорта в сторону южных регионов России, а также выполняет функцию маятниковой миграции жителей Чапаевска и Новокуйбышевска в Самару и обратно.

В рамках реконструкции трасса будет расширена до четырех полос движения, также предусмотрено строительство транспортной развязки на пересечении с трассой Самара-Волгоград-Красноармейское - Пестравка, путепровода через железную дорогу, устройство остановочных карманов, переходно-скоростных полос, строительство тротуаров и улично-дорожного освещения в населенном пункте Нагорный. Стоимость работ по реконструкции трассы составит более 5 млрд рублей.

"Участие в национальном проекте позволит реализовать давно намеченные планы по реконструкции важных для Самарской области и Самары объектов с привлечением средств федерального бюджета", — отмечает министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

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