Из-за гибели мальчика от удара током на озере возбудили уголовное дело

Следственный отдел по Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в связи с гибелью 12-летнего мальчика, получившего удар током во время рыбалки на озере у с. Дубовый Умет. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил руководитель отдела Павел Докучаев.

Напомним, 12 мая 2019 г. мальчик отдыхал с отцом на озере Кувшин в Дубовом Умете. Его ударило током через удочку от высоковольтного провода. С сильными ожогами ребенка доставили в больницу им. Пирогова, где он скончался 22 мая.

Как пояснил Павел Докучаев, уголовное дело о гибели ребенка квалифицировано по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей"). Подозреваемых пока нет, расследование уголовного дела продолжается.