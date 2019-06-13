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Россельхозбанк расширил географию льготного кредитования фермеров - членов АККОР

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк расширил до 22 субъектов Российской Федерации список регионов для предоставления льготных кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствам - членам Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

Программа Россельхозбанка предлагает упрощенные условия оформления кредитов фермерам - членам АККОР по льготной ставке в 4,5% годовых для сумм до 5 млн рублей. Обязательным условием для участия в программе является ходатайство АККОР - крупнейшей общественной организации, членами которой являются более 93 тыс. фермерских хозяйств.

"С момента запуска программы в конце 2018 года Банк направил на финансирование малых крестьянских объединений более полумиллиарда рублей. Поддержку в рамках проекта получило свыше 200 фермерских хозяйств - членов АККОР. Мы охотно решили распространить действие программы еще на 12 регионов страны, чтобы больше фермеров смогли воспользоваться специальными условиями кредитования", - заявила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

По мнению президента АККОР Владимира Плотникова, программа Россельхозбанка позволяет фермерским хозяйствам получить кредиты быстрее и на более выгодных условиях. "Спрос на недорогие кредиты среди небольших крестьянских объединений очень высок. Я благодарен, что в Россельхозбанке слышат нужды фермеров и готовы идти им навстречу. Расширение географии программы увеличит ее доступность для еще большего числа фермеров", - отметил Плотников.

Пилотный проект кредитования на специальных условиях для участников АККОР был запущен Россельхозбанком в декабре 2018 года. На данный момент специальные условия программы для членов ассоциации действуют в следующих регионах: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской, Орловской, Челябинской, Курганской, Омской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Псковской, Саратовской и Тверской областях, а также в республиках Адыгея, Татарстан и Башкортостан.

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