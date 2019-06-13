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Общество

Александр Кирилин возглавил общественный совет при минпромторге региона

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественный совет министерства промышленности и торговли Самарской области возглавил президент регионального Союза работодателей Александр Кирилин.

"Участники заседания единогласно проголосовали за его кандидатуру," - сообщает твиттер минпромторга.

Напомним, Кирилин до февраля 2018 г. возглавлял РКЦ "Прогресс". Он был отстранен от должности по ходатайству СУ СК по Самарской области, расследующего дело в его отношении по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

По версии следствия, с ноября 2012 г. по декабрь 2016 г. Александр Кирилин заключил с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости. РКЦ "Прогресс" перевел Союзобщемашимпорту 11,78 млн евро, а для выполнения обязательств по договору эта компания затратила лишь 9,79 млн евро.

Появлялась информация, что поводом для увольнения Кирилина также послужили недостатки в работе, выявленные комиссией Роскосмоса.

Еще в одном уголовном деле о многомиллионых растратах на РКЦ фигурируют дочь Кирилина - Светлана, работавшая начальником финансового управления предприятия, и главный инженер "Прогресса" Сергей Тюлевин.

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