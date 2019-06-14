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ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна Fiat Chrysler Automobiles на льготных условиях

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ Лизинг и концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) приняли совместное участие в выставке RETAIL WEEK EXPO, которая прошла в Москве в рамках "Недели Российского Ритейла". Компании представили обновленные модели автомобилей международного концерна и предложили специальные условия по их приобретению в лизинг.

В ходе RETAIL WEEK EXPO ВТБ Лизинг и FCA анонсировали специальные условия на оформление коммерческих автомобилей Fiat Ducato, Fiat Doblo Cargo и Fiat Doblo Panorama в лизинг. Эти модели можно приобрести со сниженной нагрузкой по лизинговым платежам (от 899 рублей в сутки), а также дополнительно получить бесплатное техническое обслуживание в течение двух лет.

Специальные условия распространяются и на приобретение премиальных моделей Chrysler Pacifica и Jeep Grand Cherokee — с минимальным ежемесячным платежом и возможностью передачи автомобиля в субаренду третьим лицам. Клиенты могут воспользоваться предложениями ВТБ Лизинг и FCA до 31 июля 2019 года, обратившись в любой официальный дилерский центр Fiat Professional, Jeep или Chrysler.

"ВТБ Лизинг регулярно принимает участие в RETAIL WEEK EXPO наравне с другими крупнейшими компаниями и ритейлерами. В этом году нашим партнером стал концерн Fiat Chrysler Automobiles, модели которого широко представлены в линейке легковых автомобилей ВТБ Лизинг. В рамках RETAIL WEEK EXPO мы предложили клиентам специальные условия на их приобретение, которые будут действовать до конца июля", — отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

"Неделя Российского Ритейла" — международный форум в сфере розничной торговли. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли РФ и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР).

Ежегодно в рамках форума проходит свыше 100 конференций, в которых принимают участие руководители федеральных и региональных органов власти и управления потребительского рынка, ведущие ритейлеры, крупнейшие российские и международные поставщики, другие участники рынка. На выставке RETAIL WEEK EXPO демонстрируются передовые разработки и технологии в сфере ритейла.

Концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) является седьмым по величине автопроизводителем в мире. Группа выпускает автомобили под марками Chrysler, Jeep®, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge, RAM, SRT, Ferrari и Maserati, а также фирменные аксессуары и запчасти под маркой Mopar®.

Компания имеет представительства в 40 странах и реализует свои автомобили на 150 рынках.

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