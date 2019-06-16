Красноармейский район развивает сельхозпроизводство и участвует в нацпроектах

Экономике и социальной сфере в муниципальном районе Красноармейский уделяется особое внимание. Степняки традиционно занимаются производством зерновых и подсолнечника, молока и мяса.

Задачи по силам

По итогам прошлого года валовый сбор зерна составил 100,0 тыс. тонн и подсолнечника — 72,7 тыс. тонн, что обеспечило району соответственно 6-е и 3-е места по Самарской области. Растет поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Заметно прибавилось производство молока и мяса.

На базе хозяйств ООО "Коровкино" и ИП Переходко Н.А. реализуется проект "Создание семеноводческого кластера", что позволит производить семена высокого качества, необходимые для роста валового сбора зерна, являющегося основой экспортной составляющей. Тем более что по программе развития АПК до 2030 года в районе планируется увеличить валовый сбора зерна до 171 тыс. тонн. Задача сложная, но выполнимая.

Большие надежды возлагаются на развитие свиноводства. С прошлого года на территории района реализуется проект "Реконструкция свиноводческого комплекса" ООО "Интер-импекс". Первая очередь комплекса рассчитана на единовременное содержание 36 тысяч голов свиней. К 2030 году поголовье должно вырасти почти в 6 раз и составлять около 120 тысяч голов. Кроме того, что современный комплекс будет производить до 14 тыс. тонн мяса в год, здесь создадут 300 рабочих мест, в которых район так нуждается.

Тронулось в рост в районе и развитие фермерства. По линии господдержки в 2018 году на развитие хозяйства получили 58,2 млн рублей. Благодаря реализации целевой программы "Поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм" в 2018 году еще 2 начинающих фермера получили гранты в сумме 5,9 млн рублей на приобретение скота молочного и мясного направлений, сельскохозяйственной техники и оборудования.

С момента реализации программы, с 2012 года, сельхозтоваропроизводители района получили уже 16 грантов на 40,5 млн рублей.

Обустроились с размахом

Два года назад сельчане основательно взялись за благоустройство. Что и говорить, городским комфортом красноармейцы не избалованы. Участие в приоритетном федеральном проекте "Единой России" "Комфортная городская среда" уже преобразило 50 дворовых территорий многоквартирных домов из 54-х. Заасфальтированы дворовые проезды, обустроены автомобильные парковки, установлены лавочки, урны. Комплексный подход к реализации проектов позволил за два года благоустроить 93% дворов многоквартирных домов.

Большое внимание уделяется благоустройству общественных мест отдыха. Второе рождение получил центральный парк Победы в селе Красноармейское. Сейчас это любимое место отдыха, где обустроены детские площадки, универсальная спортивная площадка, асфальтированные дорожки для велопрогулок, фонтан с подсветкой, лавочки, летняя сцена. В этом году будет построен бетонный скейт-парк, установлены фонари и продолжится благоустройство пешеходной зоны.

В центре — человек

Какие бы программы ни реализовывались в районе, в конечном итоге все они направлены на то, чтобы человек почувствовал изменения, увидел их и поверил в то, что жизнь меняется к лучшему. Среди двенадцати национальных проектов "Демография" по праву занимает одно из центральных мест. Повышение рождаемости и снижение смертности, улучшение качества жизни граждан старшего поколения и продление активной старости, популяризация здорового образа жизни и привлечение граждан всех категорий к занятиям спортом — вот ключевые задачи этого нацпроекта. И в сельских поселениях района идет поиск новых путей решения вопросов, направленных на сбережение народа, социальную поддержку семьям с детьми и стимулирование повышения уровня рождаемости.

Валерий Богучарский, глава Красноармейского района:

— Наша главная задача — поднять благосостояние народа, обеспечить развитие перспективных инициатив, максимально использовать возможности, которые открывает участие в национальных проектах. Народ у нас работящий и делом откликается на предложения участвовать в решении вопросов благоустройства территорий.